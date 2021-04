Home

Toscana: Inquinamento, narcotraffico, estorsione. Arrestate 23 persone, sequestri per 20 milioni di euro

15 Aprile 2021

Toscana: Inquinamento, narcotraffico, estorsione. Arrestate 23 persone, sequestri per 20 milioni di euro

Toscana 15 aprile 2021 – Toscana: Inquinamento, narcotraffico, estorsione. Arrestate 23 persone, sequestri per 20 milioni di euro

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri della Toscana (articolazioni diverse) stanno eseguendo 3 distinte ordinanze di custodia cautelare su disposizione della D.D.A. di Firenze, in relazione a 3 indagini collegate tra loro in materia di inquinamento ambientale, narcotraffico internazionale, estorsione ed illecita concorrenza, tutti aggravati sia dall’agevolazione che dal metodo mafioso, in favore di potenti Cosche di ‘Ndrangheta.

Le suddette operazioni sono a loro volta connesse ad un’ulteriore operazione in corso a cura della D.D.A. di Catanzaro.

Arrestate 23 persone in totale, oltre al sequestro preventivo di beni per circa 20 MLN di euro.

I dettagli verranno forniti nella Conferenza Stampa tenuta da Procuratore Capo di Firenze alle ore 11.00 presso il Palazzo di Giustizia.

