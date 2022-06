Home

Toscana Pride, il programma della parata del 18 giugno. Tutto quello che c’è da sapere

17 Giugno 2022

Toscana Pride, il programma della parata del 18 giugno. Tutto quello che c’è da sapere

Livorno

Sabato 18 giugno ritrovo alle 16.00 in Piazza della Repubblica

Toscana Pride 2022 – FUORI E SEMPRE CONTROVENTO

Tutto pronto per la grande manifestazione LGBTQIA+ che porterà a Livorno migliaia di persone

OFFICIAL PARTY

Al termine della parata ci sarà l’after party in uno dei luoghi più suggestivi e iconici di Livorno: la Fortezza Nuova.

Ci saranno numerosi artisti che calcheranno il palco:

le drag queen da tutta la Toscana, due cantautori livornesi Erio e Blue Phelix direttamente da X-Factor e ospiti speciali: Immanuel Casto e Romina Falconi. Sono previste tre piste da ballo con musica diversa e con nomi che omaggiano la divina Raffaella Carrà che proprio il 18 giungo avrebbe compiuto gli anni: “ballo ballo stage”, “rumore Area” e “tuca tuca dance”. Special Guest della serata sarà il Dj famoso in tutta Italia: Protopapa.

È possibile parcheggiare: nella zona del Mercato Centrale (impostare Scali Saffi), parcheggio ai Quattro Mori (in piazza Unità d’Italia), S.T.P. zona Mercatino Americano Via della Cinta Esterna (0,40 euro all’ora). Si può entrare alla festa solamente se si è maggiorenni e in possesso di un valido biglietto. È possibile acquistare il biglietto anche pochi minuti prima dell’entrata. I tagliandi sono disponibili solamente in versione digitale. Qui il link dell’acquisto: https://shop.kineticvibe.net/events/after-pride-livorno

CONVENZIONI

Sono più di 50 gli esercenti – tra albergatori e commercianti – che hanno aderito al Toscana Pride di Livorno. Negozi, ristoranti, b&b e hotel, bar e locali che hanno esposto l’adesivo del Toscana Pride nelle loro vetrine e si preparano a colorare le proprie vetrine di arcobaleno e ad accogliere i e le partecipanti alla parata con menù special pride, brindisi di benvenuto, piccoli omaggi.

IL PERCORSO

La parata partirà da Piazza della Repubblica con ritrovo alle ore 16.00 e partenza alle 17.00. Il corteo si snoderà per le strade del centro percorrendo: Viale degli avvalorati (direzione mare), Piazza del Municipio, Via Cogorano, Via Grande (direzione mare), Via Cialdini, Scali Novi Lena, Via d’Alesio, Piazza Orlando e Viale Italia (fino all’incrocio con via Forte dei Cavalleggeri) con arrivo in Terrazza Mascagni.

Quest’anno è previsto un lungo corteo animato da 9 carri di cui 6 delle associazioni del Comitato:

Agedo, Arcigay Livorno, Arcigay Firenze “Altre Sponde” Ireos comunità queer autogestita, Arcigay Arezzo-Chimera Arcobaleno e l’immancabile trenino delle Famiglie Arcobaleno; e 3 di altre realtà: Sinistra per l’Integrazione e le culture, Pride Park Firenze e Nido d’Amore.

Le altre realtà associative che saranno presenti in corteo sono:

ALCAT Livorno – club alcologici territoriali, UISP Toscana, CGIL, Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans + Prato, UAAR Toscana e UDU e Rete studenti medi.

PER CHI ARRIVA IN TRENO

Percorrere viale Carducci direzione piazza della Repubblica circa 1 chilometro oppure con i mezzi pubblici LAB blu e LAM rossa (passaggi ogni 3,5 minuti).

PER CHI ARRIVA IN MACCHINA

I parcheggi che vi consigliamo sono quelli gratuiti di via Masi, Centro commerciale Fonti del Corallo Via Graziani e Palamodigliani che si trovano nella zona retrostante la stazione.

Sia per chi viene dalla strada Fi-pi-li che per chi viene dall’autostrada: si possono raggiungere i parcheggi percorrendo la Variante Aurelia (Ss1) e uscendo a Porta a Terra.

Il nome dell’uscita è identico per chi viene da Sud.

Per chi volesse parcheggiare a pagamento è possibile utilizzare quelli in zona Porto e S.T.P. zona Mercatino Americano Via della Cinta Esterna (0,40 euro all’ora) (impostabili direttamente sulle app di navigazione).

Si può raggiungere piazza della Repubblica attraverso il sottopasso della stazione: arrivando in piazza Dante si può.

PER CHI ARRIVA CON PULLMAN ORGANIZZATO

È possibile arrivare direttamente nella zona del concentramento in piazza della Repubblica fino e non oltre le 15.30. Una volta che il mezzo scaricherà i passeggeri, potrà proseguire per arrivare sul viale Italia, nella zona della Baracchina Bianca da dove potranno ripartire con i passeggeri a fine manifestazione.

I CARRI AUTORIZZATI

I mezzi che prenderanno parte alla parata potranno arrivare entro e non oltre le ore 16. I carri dovranno posizionarsi nella zona interna della piazza a cavallo del marciapiede in modo da tenere aperta il più possibile la corsia esterna e permetter il deflusso delle auto da via Grande e verso piazza Garibaldi. La piazza verrà chiusa completamente pochi minuti prima della partenza.

SERVIZI DEDICATI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Sarà previsto un servizio di “Taxi social” completamente gratuito per le persone con mobilità ridotta. È possibile contattare il numero 334-3617092 tramite WhatsApp o chiamata telefonica. Il servizio è attivo dalle 15:30 alle 20:30: due navette e quattro persone addette.

Viene fornito un supporto logistico tempestivo con un furgone durante la parata per chi fosse in difficoltà a proseguire la manifestazione. Il palco sarà accessibile alle persone con mobilità ridotta. Per arrivare nella zona del palco è necessario percorrere la Terrazza Mascagni o dalla zona dell’Acquario oppure da quella di fronte all’Hotel Palazzo.

NUMERI UTILI

Consorzio Taxi Livorno (CoTaLi): telefono 0586/88.33.77

Associazione Taxi Labronica (AsTaLa) : telefono 0586.88.20.20

APP UTILI

È consigliato scaricare l’APP “cittadino informato” per ricevere aggiornamenti sulle allerte di Protezione Civile.

• Rete Civica Livornese – App “Cittadino Informato”: https://www.comune.livorno.it/protezione-civile/app-cittadino-informato

• Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.geoapp.cittadinoinformato

• Link iOS: https://apps.apple.com/it/app/cittadino-informato/id1228168447

Info su www.toscanapride.eu

Seguici su FB Toscana Pride e Twitter @ToscanaPride

