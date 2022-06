Home

Toscana Pride, una settimana di eventi al Fortezza Rainbow

5 Giugno 2022

Toscana Pride, una settimana di eventi al Fortezza Rainbow

Fortezza Rainbow: 11-17 Giugno

Una settimana di eventi in attesa del Toscana Pride 2022

Livorno 5 giugno 2022

Se il Toscana Pride è l’anima di questo Giugno, sicuramente Fortezza Rainbow ne è il

corpo. Dall’11 al 17 Giugno infatti, la Fortezza Nuova di Livorno si colorerà di

arcobaleno grazie a una serie di eventi che segneranno il count-down del tanto atteso

Toscana Pride previsto per il 18 Giugno.

Di arti a confronto si parla, non solo nella concezione del termine creativo ma soprattutto

di corpo, di articolazioni, gambe, braccia e volti, che tutti insieme raccontano delle storie.

Si, perché il mondo LGBTQIA+ non parla solo di discriminazione, di libertà di espressione

e di essere, ma parla di persone, di tuttə coloro che si celano dietro un cambiamento,

un’evoluzione, una transizione appunto.

Si apre quindi il concetto di corpo e di arte, un corpo che può diventare opera d’arte e

viceversa, grazie a una serie di iniziative promosse da LED Liberà e Diritti Arcigay

Livorno e Agedo Livorno-Toscana.

Per inaugurare il tema e l’intera rassegna infatti, l’11 Giugno si partirà con una mostra

fotografica a cura di Giulia Barini e Valerio Chellini/Lalique Chouette dal titolo RICORPO:

armi su tela, un’importante retrospettiva del mondo drag nella neonata Sala del

Forno: un vero e proprio museo fotografico del queer troneggiato da un camerino in cui

chiunque potrà diventare Drag Queen per un giorno, grazie al progetto promosso dalla

stessa Lalique Una, Nessuna, Centomila Drag Queen che avrà luogo il giorno dopo

nella medesima sala. Successivamente, in collaborazione con Proforma la seconda

giornata si aprirà con l’inaugurazione, nell’attigua Via di Fuga, del progetto Calypso (a

cura di Nicola Buttari, ManuelaGiorgia in collaborazione con Martino Chiti), una riflessione

sulla corporeità e sull’identità, mettendo in gioco la fisicità dell’immagine fotografica, con

l’azione performativa e gli aspetti generati dall’espressione digitale.

Lunedì 13 la serata partirà con un giro in battello organizzato in collaborazione con

Livorno Sailing che salperà da Il Covo insieme all’accompagnamento musicale di

Giorgio Mannucci e a Laura Rossi che declamerà per gli ospiti i monologhi di PUSSY

TABOO liberamente tratti da Coños di J.M. de Prada e Club Godo di J. Plã. Il battello

rientrerà per l’aperitivo e gli ospiti potranno godere di un momento di relax organizzato al

Covo in compagnia di Arianna Paoletti di Famiglia Coraggio e Monica Bellandi

Presidentessa del Comitato Coppa Barontini per un incontro sullo sport, tra diritti,

inclusione e disabilità.

La programmazione si concluderà con il cinema all’aperto, grazie al Circolo del Cinema

Kinoglaz che ci delizierà con Gli Anni Amari di Andrea Adriatico presso il Palco del

Bastione Sud di Fortezza Nuova.

Un altro spettacolo sicuramente da tenere di conto sarà TENDER: Spartito Dissonante

per una Drag Queen, promosso da Fabbrica C, che vede protagonista Riccardo

Massidda, in arte Ava Hangar famosa ormai per la tanto acclamata prima stagione di

Drag Race Italia.

Ma la Fortezza non avrà solo occasioni performative, altre scuse per venire a farci visita

infatti saranno quella del talk con Gianmarco Negri, il primo sindaco transgender d’Italia,

o le presentazioni dei libri, grazie a Mondadori Store e La Feltrinelli, che vedranno

presenti nomi del calibro di Alessandro Fullin, Simone Marcelli Pitzalis e molti altri; fino

alla presentazione dell’album da colorare The Coloring Drag in collaborazione con

ArciGay Firenze.

Ma c’è spazio anche per la musica, sia Martedì 14 Giugno con Marina Mulopulos e

David Dainelli che Venerdì 17 con una diretta di Radio Stop direttamente dal Piazzale di

Sala degli Archi, senza contare naturalmente il calendario parallelo del nostro ospite di

eccezione: la Fortezza Nuova che, oltre ad accompagnare la città con più di 140 eventi

per tutta la stagione, oltre ad avere durante questa settimana altrettanti nomi musicali del

calibro di DJ Gruff, ha dimostrato essere punto di snodo e collaborazione indispensabile

tra due realtà diverse ma comunque unite nel voler regalare a Livorno tutto ciò che si

merita: Fuori e Sempre Controvento, come il claim del Toscana Pride 2022.

