Toscana, ribaltone nel centrodestra: la Lega crolla, Fratelli d’Italia domina l’opposizione

14 Ottobre 2025

Livorno 14 ottobre 2025

È un vero terremoto politico quello che attraversa il centrodestra toscano dopo le elezioni regionali 2025. La coalizione nel suo complesso cresce, passando da 12 a 15 consiglieri regionali, ma al suo interno la gerarchia di forze si capovolge completamente: la Lega, che cinque anni fa era il motore principale dell’opposizione, oggi si ritrova quasi azzerata; Fratelli d’Italia, invece, conquista la scena e si impone come nuovo baricentro del blocco conservatore.

Nel 2020 la Lega guidava il centrodestra toscano con 8 consiglieri regionali, contro i 4 di Fratelli d’Italia e 1 di Forza Italia. Oggi la mappa si rovescia: Fratelli d’Italia ottiene 12 seggi, la Lega scende a 1 e Forza Italia raddoppia la sua presenza, portando a 2 i propri rappresentanti in Consiglio.

Un centrodestra più forte nei numeri, ma profondamente diverso dentro

L’aumento complessivo di tre consiglieri – da 12 a 15 – è dovuto anche al fatto che la lista Toscana Rossa, sostenuta da Antonella Bundu, non ha superato la soglia di sbarramento e non ha ottenuto alcun seggio. Una condizione che ha indirettamente favorito il centrodestra, che recupera parte dei voti dispersi.

Ma dietro il dato aritmetico si nasconde una trasformazione politica profonda. La coalizione cresce, sì, ma cambia pelle: Fratelli d’Italia diventa il perno indiscusso, assumendo la leadership dell’opposizione regionale e relegando la Lega in un ruolo marginale, quasi simbolico.

Il crollo della Lega: da primo partito d’opposizione a comparsa

Il risultato della Lega in Toscana è più di una battuta d’arresto: è un crollo verticale. Da 8 consiglieri nel 2020 a 1 nel 2025, la perdita è quasi totale. Il partito di Salvini, che solo cinque anni fa aveva raccolto un voto “di pancia” legato al malcontento e alla protesta, oggi paga il prezzo di un consenso eroso, di un radicamento mai consolidato e di un messaggio politico percepito come logoro.

La Toscana, che nel 2020 rappresentava per la Lega una delle roccaforti simboliche del “sfondamento al Sud”, torna ora ad essere territorio storicamente difficile per il partito.

Fratelli d’Italia, nuova forza trainante del centrodestra

Di segno opposto la traiettoria di Fratelli d’Italia, che con 12 consiglieri regionali si afferma come la vera forza d’opposizione alla maggioranza di Eugenio Giani. Un risultato che consolida la leadership del partito di Giorgia Meloni, capace di capitalizzare la crescita nazionale anche a livello locale, grazie a una rete di candidati fortemente radicati e a una linea politica percepita come coerente e determinata.

Con questa affermazione, Fratelli d’Italia diventa il volto del nuovo centrodestra toscano, capace di attrarre anche una parte dell’elettorato moderato e civico che un tempo guardava al PD o a liste locali.

Forza Italia recupera spazio, ma il peso resta limitato

Il raddoppio di Forza Italia, che passa da 1 a 2 consiglieri, testimonia una tenuta silenziosa ma significativa. Il partito non cresce in modo eclatante, ma ritrova rappresentanza e visibilità, soprattutto in alcune aree urbane e costiere. Tuttavia, resta ai margini della competizione tra i due principali poli del centrodestra.

Un’opposizione più numerosa, ma da ricostruire

Il nuovo centrodestra toscano si presenta dunque più ampio nei numeri ma meno omogeneo. Fratelli d’Italia dovrà ora gestire la sfida della leadership all’interno di un blocco in cui gli equilibri di forza sono saltati e la Lega fatica a trovare una collocazione chiara.

Sul piano politico, il messaggio che arriva dalle urne è netto: la Toscana non è più terra proibita per la destra, ma la destra che cresce non è più quella salviniana. È una destra d’impronta nazionale, identitaria, post-leghista e con ambizioni di governo.

