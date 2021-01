Home

Toscana zona arancione, regole e divieti per il weekend

9 Gennaio 2021

Toscana (Livorno), 9 gennaio 2021

Oggi e domani, 9 e 10 gennaio, la Toscana, come il resto dell’Italia sarà zona arancione

Ricordiamo in breve ciò che è consentito fate in zona arancione:

Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22, eccetto lavoro, salute e necessità.

Per chi vive in un comune sotto i 5000 abitanti sarà possibile spostarsi dal confine entro un raggio di 30 km con il divieto di spostamento verso i capoluoghi di Provincia.

È consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione.

Sono consentiti inoltre gli spostamenti in comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze, per maggiore convenienza economica e in caso di rapporto fiduciario consolidato per attività e servizi.

È sempre valida l’ordinanza regionale per la zona arancione.

