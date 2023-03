Home

Tosta, determinata e mai doma, la Libertas espugna Legnano

5 Marzo 2023

Tosta, determinata e mai doma, la Libertas espugna Legnano

Livorno 5 marzo 2023 –

Tosta, determinata, mai doma. La Libertas con una partita di talento e garra espugna con merito il PalaBorsani e manda un sms a tutto il campionato.

Gli amaranto, sostenuti da 100 meravigliosi tifosi, hanno subito preso in mano la partita con un break iniziale di 9-0. Legnano ha faticato a rimettersi in carreggiata sospinta sistematicamente indietro da un chirurgico Lucarelli. Chiuso il primo quarto sul +7 (11-18) la Libertas ha incassato il ritorno dei padroni di casa che nella seconda frazione sono stati più reattivi al punto che non solo hanno ricucito lo strappo, ma hanno pure messo il muso avanti all’intervallo lungo prendendo per qualche minuto l’inerzia della gara.

Il terzo quarto ha visto inizialmente il tentativo di allungo di Legnano, fuga tentata grazie a due triple di Marino (41-36) e frustrato da una tripla di Ricci e una di Saccaggi. Il sorpasso definitivo è arrivato a 1’15” dal termine del terzo quarto con un canestro in entrata di Sipala. Nel quarto quarto la Libertas ha amministrato il vantaggio e si è spinta fino a +11 (53-64) prima del disperato tentativo di rimonta degli Knights che si è fermata a -4 (62-66). L’1/2 ai liberi di Ricci a men o di un minuto dalla fine, ha chiuso la partita.

TABELLINO LEGNANO-LIBERTAS 62-67 (11-18, 32-29; 45-49)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 19 (7/16, 0/0), Tommaso Marino 15 (1/2, 4/10), Giacomo Leardini 11 (1/10, 3/8), Juan marcos Casini 6 (0/0, 1/4), Gian marco Drocker 5 (0/2, 1/3), Luca Antonietti 3 (0/0, 1/1), Diego Terenzi 2 (1/3, 0/1), Saverio Mazzantini 1 (0/5, 0/3), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Giacomo Leardini 13) – Assist: 16 (Tommaso Marino 6)

Maurelli Group Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 24 (7/10, 3/8), Antonello Ricci 13 (3/9, 2/4), Tommaso Fantoni 9 (4/6, 0/0), Andrea Saccaggi 6 (0/2, 1/3), Andrea Bargnesi 5 (1/3, 1/5), Andrea Sipala 5 (2/2, 0/1), Francesco Forti 3 (0/1, 1/3), Francesco Fratto 2 (1/8, 0/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 46 10 + 36 (Francesco Fratto 20) – Assist: 9 (Antonello Ricci , Francesco Fratto 3)

