Totem multifunzione, a Livorno dal 1° dicembre arrivano i nuovi dispositivi

28 Novembre 2022

Livorno 28 novembre 2022 – Giovedì 1° dicembre saranno installati i nuovi totem regionali multifunzione nelle farmacie comunali Grande (piazza Grande), Corea (piazza Saragat) e Montebello (via Montebello) che vanno ad aggiungersi a quello nella farmacia La Rosa (via Settembrini), nel distretto di Fiorentina (via della Fiera di Sant’Antonino) e nell’atrio dell’ospedale. La sostituzione dei vecchi totem comporterà la sospensione per alcune ore del servizio.

I referti consultabili tramite i nuovi totem faranno riferimento direttamente al Fascicolo Sanitario Elettronico che rende disponibile gli esiti degli esami appena completi. Tramite i totem nelle farmacie è possibile effettuare il pagamento del ticket con bancomat e carte di credito senza addebito di spese aggiuntive. Per accedere ai servizi del totem è necessario aver la tessera sanitaria attivata e il relativo codice pin.

Con l’occasione ricordiamo che le principali funzioni dei totem sono accessibili anche attraverso l’app regionale Toscana Salute. Tramite app è possibile consultare referti, pagare ticket sanitari, prenotare le analisi del sangue con Zerocode, scegliere il medico di famiglia, scaricare il libretto vaccinale e molti altri servizi.

Per utilizzare la app è necessario impostare sul proprio smartphone o tablet, un’identità digitale. Può essere fatto in due modi: con le credenziali Spid oppure inquadrando con la fotocamera del dispositivo l’immagine di un QrCode dopo averla stampata ai totem con tessera sanitaria e codice pin. L’app può gestire più identità digitali sullo stesso dispositivo quindi può essere utilizzata per se stessi, ma anche per i propri familiari

