Home

Cronaca

Aree pubbliche

Tour dei fossi, gli orari del servizio battelli dall’1 al 30 settembre

Aree pubbliche

30 Agosto 2022

Tour dei fossi, gli orari del servizio battelli dall’1 al 30 settembre

Livorno, 30 agosto 2022 – Tour dei fossi, gli orari del servizio battelli dall’1 al 30 settembre

Viene attivato in via sperimentale per il periodo 1 – 30 settembre 2022, il Servizio battelli con partenza dagli Scali Finocchietti con il seguente orario settimanale:

– da martedì a domenica ( con esclusione del mercoledì) partenze mattina ore 11.00 – 12.00 e pomeriggio ore 15.30.

– mercoledì partenza mattina ore 10.00 – 11.00 e pomeriggio 14.00.

I biglietti saranno venduti presso lo IAT , per informazioni tel. 0586 894236 mail: infotur@comune.livorno.it

Gli operatori che partecipano all’iniziativa sono:

– Ditta SCAMA

https://livornoinbattello.it/contatti/

– Livorno Sailing

https://www.livornosailing.it/

– Coop Itinera

https://www.tourinbattello.livorno.it/

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin