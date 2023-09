Home

Tour senza barriere: un’esperienza di viaggio unica per le persone con disabilità motoria grazie a InAssociazione

11 Settembre 2023

Livorno 11 settembre 2023

Il turismo è un diritto di tutti, anche di chi ha una disabilità motoria. Per questo motivo, IN ASSOCIAZIONE, un’associazione che si occupa di assistenza e integrazione delle persone con disabilità, ha creato il servizio TOUR SENZA BARRIERE, che offre alle persone con disabilità motoria la possibilità di vivere un tour organizzato privo di ostacoli e limitazioni.

TOUR SENZA BARRIERE

è un servizio che mette a disposizione una serie di mezzi e attrezzature adatti a facilitare gli spostamenti e le attività delle persone con disabilità motoria. Si tratta di furgoni attrezzati con pedana per l’accesso alle sedie a rotelle, auto multiadattate per tutte le disabilità, Genny carrozzina autobilanciante di ultima generazione, scooter elettrici e sedia mare Job. Questi mezzi permettono di raggiungere le più belle località della Toscana e di godere delle sue bellezze naturali, artistiche e culturali in completa libertà e autonomia.

IN ASSOCIAZIONE

si impegna anche a fornire ausili come montascale, sollevatori e rampe. Inoltre, propone il servizio NAVETTA, che garantisce l’accompagnamento con trasporto a cerimonie, luoghi di aggregazione o svago. Infine, offre il servizio MOBILITY che consiste; nel servizio si comodato d’uso a breve o medio termine di veicoli allestiti per trasportare o per la guida autonoma ai soci di diritto . Questo servizio è rivolto anche ad aziende ed associazioni.

IN ASSOCIAZIONE è un’associazione che crede nel valore della solidarietà e dell’integrazione. Per questo motivo, ha creato il servizio TOUR SENZA BARRIERE, che vuole rendere il turismo accessibile a tutti, anche a chi ha una disabilità motoria. Per maggiori informazioni sul servizio e sulle modalità di adesione; è possibile visitare il sito web dell’associazione inviare una email a info@inassociazione.it oppure chiamare il numero 334 3617092

