Home

Provincia

Collesalvetti

Toyo Tire Collesalvetti, Filcams-Cgil: “Chiarezza sul futuro dei 25 lavoratori, inaccettabile il comportamento dell’azienda”

Collesalvetti

5 Febbraio 2025

Toyo Tire Collesalvetti, Filcams-Cgil: “Chiarezza sul futuro dei 25 lavoratori, inaccettabile il comportamento dell’azienda”

Livorno 5 febbraio 2025 Toyo Tire Collesalvetti, Filcams-Cgil: “Chiarezza sul futuro dei 25 lavoratori, inaccettabile il comportamento dell’azienda”

“Inaccettabile che Toyo Tire non si sia presentata al tavolo previsto in Regione per discutere sulle prospettive dei 25 dipendenti.

La mancata presenza della multinazionale rappresenta un vero e proprio schiaffo ai danni non solo dei lavoratori ma anche del sindacato e delle istituzioni. Tutto ciò è inconcepibile: l’arroganza del capitalismo finanziario non può più essere accettata”.

Lo comunicano dalla Filcams Cgil provincia di Livorno. Il sindacato fa inoltre sapere che: “Il territorio livornese non può permettersi di perdere altri posti di lavoro: ringraziamo pertanto la Regione per aver raccolto l’invito lanciato dalla Filcams-Cgil per accendere i riflettori su questa delicata vertenza.

La battaglia per la difesa dei posti di lavoro è soltanto agli inizi. Sulla questione auspichiamo anche un pronto intervento del governo”.

“Come Filcams-Cgil continueremo come sempre a lottare al fianco dei lavoratori per la difesa dei loro diritti e della loro dignità.