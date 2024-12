Home

27 Dicembre 2024

Livorno 27 dicembre 2024 TPG lancia “Boia De’s Got Talent”: il contest per giovani talenti labronici

La città nota per la sua creatività, il suo spirito ironico e il suo amore per l’arte e la cultura ha un nuovo palcoscenico per i giovani talenti locali: nasce “Boia De’s Got Talent”, il primo contest dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto, ideato dal Tavolo Politiche Giovanili (TPG) del Comune di Livorno, mira a scoprire e valorizzare le abilità dei ragazzi livornesi nelle quattro discipline artistiche principali: musica, teatro, danza e arti visive.

Un’occasione unica per i giovani

Il contest si svolgerà da dicembre 2024 a marzo 2025, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per esprimere la propria passione e creatività. Non è solo una gara: è un’opportunità per crescere, condividere e costruire un senso di appartenenza alla comunità attraverso l’arte. Come sottolineato dagli organizzatori: “Livorno è da sempre culla di talenti. Questo progetto vuole essere uno spazio per permettere ai giovani di diventare il nuovo orgoglio labronico.”

Come partecipare

Per iscriversi, gli studenti interessati dovranno compilare un modulo online, indicando informazioni personali, la categoria scelta e il proprio sogno artistico. È richiesto l’invio di materiale che rappresenti il proprio talento, con una dimensione massima di 128 MB. I file inviati saranno analizzati da una giuria di esperti locali, selezionata per ogni disciplina artistica.

Scadenze e premi

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 marzo 2025, data ultima per inviare i materiali. I vincitori avranno il privilegio di esibirsi durante il primo festival dedicato ai giovani livornesi, che si terrà al celebre The Cage Theatre, trasformando il loro sogno in una realtà concreta e tangibile.

Un messaggio di inclusione e crescita

L’obiettivo di “Boia De’s Got Talent” è quello di incoraggiare i giovani a mettersi in gioco, celebrando il talento e promuovendo un sano spirito di competizione. L’evento riflette il desiderio della città di investire nei propri giovani, non solo come futuri artisti, ma anche come individui che possono contribuire a costruire una comunità più unita e creativa.

Se sei uno studente tra i 14 e i 19 anni e hai voglia di far brillare il tuo talento, questa è la tua occasione. Livorno ti aspetta per scoprire il prossimo grande orgoglio labronico!

