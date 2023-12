Home

TPL, Cisl: rivedere progetto T2

16 Dicembre 2023

Livorno 15 dicembre 2023 – TPL, Cisl: rivedere progetto T2

Con profonda amarezza apprendiamo che il riordino dei servizi (progetto T2 Trasporto Pubblico Locale) nella provincia di Livorno entrerà in vigore il giorno 08 gennaio 2024.

Un progetto che come FIT-CISL abbiamo contestato alla presentazione di ottobre e che, dopo molti dubbi espressi, è stato posticipato da novembre a gennaio.

Il giorno 8 gennaio il progetto che toglie le corse operaie per le imprese siderurgiche di Piombino e prevede l’inserimento di servizi alternativi ai bus, come mobility sharing/voucher, sarà operativo.

Come FIT-CISL contestiamo un progetto che impoverisce i collegamenti per i molti paesi collinari del nostro territorio negli orari fondamentali per chi usa il bus per recarsi a lavoro o presso gli ospedali.

Non condividiamo un progetto che potenzia i servizi paralleli alle ferrovie, creando di fatto una concorrenza tra bus e treno, e non serve in maniera capillare le zone periferiche della provincia.

A nostro avviso questo progetto non crea la giusta sinergia con i vari vettori (navi e treni) per dare la giusta continuità territoriale nelle isole della provincia.

Unica nota positiva è l’incremento dei servizi nell’urbano di Livorno-città; cosa che auspicavamo fosse fatta in tutte le città della provincia per dare il diritto ad una mobilità efficiente per tutti i cittadini, non creando differenze di servizi tra capoluogo e periferia.

Come FIT-CISL chiediamo nuovamente la sospensione di tale progetto perché preoccupati delle ricadute che questo servizio può avere tra i dipendenti del settore e cittadini che non avranno più il bus per recarsi a lavoro.

Facciamo appello a tutte le forze politiche e amministrazioni della provincia di Livorno per creare una cabina di regia che possa concordare un progetto che tenga conto delle reali necessità dei cittadini, di tutta la provincia, e possa essere un volano di sviluppo che dia certezza occupazionale ai dipendenti del settore.