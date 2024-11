Home

4 Novembre 2024

TPL, deviazione linee per cerimonia del 4 Novembre

Livorno, 4 novembre 2024 – TPL, deviazione linee per cerimonia del 4 Novembre

Autolinee Toscane ricorda che, per consentire lo svolgimento delle Cerimonie del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, lunedì 4 novembre 2024 dalle ore 9.30 alle ore 10.45 , vi saranno modifiche nel servizio tpl.

Nel dettaglio:

Linea 2+ Direzione stazione: percorso regolare fino viale della Libertà, non transita da via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, piazza Cavour, via Cairoli, ma percorre viale Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, viale Italia, piazza Mazzini, via Grande quindi percorso regolare.

La Linea 2+ Direzione La Leccia – Montenero: percorso regolare fino alla fermata “via Grande 3” non transita da via Cairoli, piazza Cavour, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, ma percorre piazza Mazzini, viale Italia, via Dei Funaioli, via Montebello, via Roma, via Caduti del Lavoro, viale Nazario Sauro, via dell’Ardenza quindi percorso regolare.

Linea 3 Direzione Cogorano: percorso regolare fino viale Mameli, non transita da via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, piazza Cavour, via Cairoli, ma percorre viale Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, viale Italia, piazza Mazzini, via Grande quindi percorso regolare.

La Linea 3 Direzione La Leccia: partenza regolare da via Cogorano, non transita da via Cairoli, piazza Cavour, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, ma percorre piazza Mazzini, viale Italia, via Dei Funaioli, via Montebello, piazza Roma, via Mameli, quindi percorso regolare.

Linea 4+ Direzione Cimiteri Comunali: giunta in via Calzabigi non transita da via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, piazza Cavour, via Cairoli, ma percorre viale Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, viale Italia, piazza Mazzini, via Grande quindi percorso regolare.

La Linea 4+ Direzione Colline: percorso regolare fino alla fermata “via Grande 3” non transita da via Cairoli, piazza Cavour, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, ma percorre piazza Mazzini, viale Italia, via Dei Funaioli, via Montebello, piazza Roma, via Marradi quindi percorso regolare.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app) , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.