Home

Cronaca

TPL, deviazioni per alcune linee causa interruzione viabilità

Cronaca

28 Febbraio 2024

TPL, deviazioni per alcune linee causa interruzione viabilità

LIVORNO, 28 FEBBRAIO 2024 – Autolinee Toscane informa che a causa del maltempo che si è abbattuto e si sta abbattendo sulle province di Pisa e di Livorno si sono verificate e si stanno verificando interruzioni alla viabilità per cui alcune Linee Bus TPL sono state deviate.

Nello specifico:

· LINEA 51: A causa di uno smottamento stradale c’è divieto di transito in via Gramsci in Lorenzana. Pertanto, da martedì 27 febbraio 2024 e fino al ripristino della regolare viabilità, le corse della linea in oggetto avranno effettuare la seguente deviazione di percorso: Linea 51 “tratta ACCIAOLO → LORENZANA” Percorso regolare fino in località Greppioli, quindi prosecuzione su via Greppioli (NO LORENZANA CENTRO) fino all’intersezione con SP21 Piano Della Tora, sinistra su SP21 Piano Della Tora con prosecuzione fino in località Pian Di Laura da dove si riprende regolare percorso in direzione Acciaiolo.

· LINEA 107: Causa frana e conseguente chiusura del centro Lorenzana dal giorno 27 febbraio 2024 fino al ripristino del manto stradale la Linea 107 in direzione Livorno segue questo percorso: giunta al bivio per Greppioli devia per la SP21 (via del Rio), via Piano della Tora, bivio per Pian di Laura, Cimitero dove effettua l’inversione di marcia quindi percorso regolare. In direzione Castellina: percorso inverso.

· LINEA 400: NON collegate località Casciana Alta e San Ruffino.

·

· LINEA 105: Causa frana su strada Provinciale della Cerreta, dal giorno 27 febbraio fino al ripristino del manto stradale, la linea 105 non transiterà da via Nugola Vecchia ma raggiungerà il capolinea di Nugola transitando da via della Cerreta.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin