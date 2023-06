Home

TPL, domeniche al mare gratis da Antignano a Chioma con la nuova linea 20

9 Giugno 2023

LIVORNO, 09 GIUGNO 2023

Un nuovo servizio di bus pubblici gratuiti per andare al mare ogni domenica, dalle 8 alle 20, dal 11 giugno al 14 settembre (anche il 15 agosto).

Si chiama Linea 20, “Al Mare in 20”, come i minuti necessari per arrivare fino al mare.

L’Amministrazione Comunale ha voluto e finanziato il servizio, realizzato da Autolinee Toscane su un’idea degli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità 2022

.La presentazione si è tenuta alla fermata di Antignano/capolinea, in via Pigafetta, vicino alla Baracchina Azzurra.

Erano presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello, i tecnici del Comune, Raffaele Alessandri, Direttore Generale AAMPS/RetiAmbiente, una rappresentanza della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, e i dirigenti di Autolinee Toscane: Simone Lusini, Direttore Dipartimento Nord, Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione, Alessandro Giardi, Capo Movimento per la Provincia di Livorno, e un rappresentante della Provincia di Livorno.

“La soddisfazione più grande è che un’idea di ragazzi giovani diventi un elemento della vita quotidiana di tutta la città – ha detto il Sindaco -.

Un anno fa i ragazzi e le ragazze ci hanno presentato questa necessità e in dodici mesi abbiamo lavorato e oggi la vediamo realizzata”.

“Ringrazio i giovani che hanno dato l’idea – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello – e anche Autolinee Toscane e Aamps con il progetto Circle.

Questa linea è sperimentale, ma l’intenzione è di inserirla nel contratto di servizio per il prossimo anno e renderla stabile.

Questa idea si sposerà tra qualche settimana con la gratuità estiva sulle linee ordinarie. Il progetto è in sintonia con le strategie del Pums che prevedono un rilancio del trasporto pubblico locale. È un primo passo importante”.

La Linea 20 parte da Antignano e arriva fino al mare, passando per il Romito (Parco Marino del Boccale; Calafuria; Sassoscritto; Calignaia; Cala del Leone) e le spiagge di Quercianella (Baia del Rogiolo; La Spiaggetta; Baia dei Paolieri; I Calloni e Lido del Chioma).

“Per Autolinee Toscane la collaborazione con le istituzioni locali è fondamentale – spiega Simone Lusini, Direttore del Dipartimento Nord di Autolinee Toscane -.

C’è grande sintonia col Comune di Livorno e questa iniziativa lo dimostra. È importante che questa nuova linea sia nata anche dai suggerimenti dei giovani della Commissione Ambiente perché la mobilità pubblica collettiva è uno dei migliori strumenti per la transizione ecologica dei nostri stili di vita. L’iniziativa va in questa direzione e speriamo nella sua riuscita”.

Questa linea ha una particolarità: nasce da un’idea degli studenti che hanno elaborato un progetto per le loro esigenze.

“Ogni anno – dice Raffaele Alessandri, Direttore Generale AAMPS/RetiAmbiente – i ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti, che sosteniamo e coordiniamo insieme all’ufficio Ambiente del Comune di Livorno, ci stupiscono con idee e attività di notevole spessore per la qualità della vita dei cittadini.

Quest’ultimo progetto ha trovato una concretezza straordinaria e ringraziamo l’assessore Cepparello e l’azienda dei trasporti che hanno creduto nella sua realizzazione.

Questa occasione – aggiunge Alessandri – è stata utile anche per una sinergia tra Amministrazione Comunale e aziende.

Abbiamo infatti lavorato insieme su altri progetti per sensibilizzare la cittadinanza, in questo caso gli utenti dei mezzi pubblici, all’igiene e al decoro urbano, compreso il corretto conferimento dei rifiuti.

E i nostri studenti della CAMS di quest’anno stanno già lavorando su ciò”.Autolinee Toscane ha posto una speciale attenzione alla comunicazione per gli utenti.

“La nuova Linea 20 è un esempio perfetto di collaborazione tra amministrazione e azienda che gestisce il trasporto per offrire un servizio migliore per residenti e turisti – commenta Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione di Autolinee Toscane -.

Ci siamo divertiti insieme all’Assessora Cepparello raccogliendo l’invito degli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità 2022 e abbiamo realizzato una campagna di comunicazione specifica e una livrea diversa dalla vecchia tradizione del trasporto pubblico.

Questo è un punto fondamentale: l’autobus deve essere al passo con i tempi, deve essere vicino a chi lo usa, deve sapersi evolvere anche nella comunicazione, nell’informazione sul servizio, nel coinvolgimento

