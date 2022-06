Home

Tpl Elba, CNA: TPL: “saltano le corse, ma AT si lancia sul mercato del noleggio”

Elba

25 Giugno 2022

Livorno 25 giugno 2022 -TPL: saltano le corse, ma AT si lancia sul mercato del noleggio

Invece di far concorrenza agli Ncc Bus dovrebbe garantire il servizio pubblico

“Mentre leggiamo sulla stampa le lamentele del sindaco di Firenze Dario Nardella sulla efficienza del servizio erogato da Autolinee Toscane e constatiamo il salto in più occasioni delle corse per mancanza di autisti, con particolare gravità all’Isola d’Elba – afferma il coordinatore di CNA Trasporti Livorno Alessandro Longobardi – allo stesso tempo ci giungono notizie che AT starebbe approntando una flotta di bus per entrare sul mercato del noleggio a fini turistici, servizio già pubblicizzato anche sul loro sito. Ci chiediamo: chi guiderà quei pullman? Se non hanno autisti per garantire il servizio pubblico per cui hanno vinto una gara regionale, come fanno ad averne per le finalità commerciali? La scarsità di autisti è un problema di tutto il settore, che mette in difficoltà anche le imprese locali. Ci parrebbe più consono – conclude Longobardi – che AT, invece di mettersi a far concorrenza agli Ncc Bus sopravvissuti con difficoltà alla crisi del turismo di massa dovuta alla pandemia, impiegasse tutti gli autisti che ha a disposizione a coprire le corse del TPL; anzi, dovrebbe cercare proprio nelle aziende di Ncc Bus del territorio una sponda utile per assicurare un trasporto pubblico locale efficiente e puntuale”

