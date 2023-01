Home

TPL, il sindacato Usb: “Numero dei guasti in aumento, provocano disservizi, si intervenga”

10 Gennaio 2023

Livorno 10 gennaio 2023

Il Coordinamento Autoferrotranvieri USB Livorno ha inviato un documento ad Autolinee Toscane, Regione Toscana, Comune di Livorno e Ministero dei Trasporti nel quale denuncia alcune problematiche riguardanti le condizioni degli autobus.

Secondo il sindacato, “I lavoratori di Autolinee Toscane operanti su Livorno e provincia segnalano importanti problematiche riguardanti le condizioni degli autobus urbani ed extraurbani in dotazione.

A causa della vetustà e della inadeguata manutenzione del parco veicolare il numero di

guasti è in costante aumento.

Al fermo vetture per rilevanti guasti meccanici si sommano anomalie che richiedono un

intervento in linea o prima dell’uscita dal deposito.

Nello specifico viene segnalato con maggiore frequenza l’assenza di documenti a bordo, spie rosse di allarme accese, pneumatici usurati o deteriorati, non funzionamento di luci,

indicatori di direzione, sbrinatore, riscaldamento o aria condizionata, tergi vetri, porte e pedana disabili.

La continua richiesta di interventi per far fronte alle anomalie descritte causa inevitabilmente ritardi e/o cancellazione delle corse e costanti disservizi.

Per quanto sopra descritto, il sindacato chiede agli enti in indirizzo “di procedere con le opportune verifiche e di imporre ad AT gli interventi necessari per il superamento di tali

problematiche”.

