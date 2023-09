Home

TPL, la denuncia di Cgil: “La Provincia lascia a piedi gli operai”

21 Settembre 2023

Livorno 21 settembre 2023

Di seguito quanto dichiarato in una nota stampa del sindacato:

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la segnalazione che la linea 112 Rosignano-Piombino sarà soppressa, pare su indicazione della Provincia.

A breve andranno a bando le gare per le tratte di trasporto pubblico extraurbano della provincia. Tra queste la tratta Rosignano-Piombino andata e ritorno utilizzata principalmente ad ogni turno di lavoro dagli operai e dagli impiegati di Jsw Steel Piombino, ma anche da lavoratori provenienti da altre fabbriche.

Bocche cucite degli enti alle varie domande e richieste di approfondimenti: Solo risposte evasive o ammissioni di esserne all’oscuro. Pare che l’indicazione di soppressione sia stata espressa dalla Provincia, pare con parere contrario di Autolinee Toscane.

Come Cgil provinciale e Fiom provinciale riteniamo sia una scelta inaccettabile. Una scelta che costringerebbe a tantissimi lavoratori di abbandonare la scelta del mezzo pubblico e ricorrere all’auto individuale, alla faccia della transizione ecologica.

Riteniamo che tale indicazione vada ripensata e semmai razionalizzata con altre tratte extraurbane, in modo tale però da garantire comunque il servizio fin qui assicurato. Per questi motivi chiediamo che tale decisione sia ritirata e discussa per trovare una soluzione a questa vicenda”.

Segreteria Cgil provincia di Livorno

Segreteria Fiom provincia di Livorno

Coordinatori rsu Jsw, Magona e Tenaris Dalmine

