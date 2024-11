Home

Cronaca

TPL Livorno, le modifiche alle linee per Half Marathon

Cronaca

8 Novembre 2024

TPL Livorno, le modifiche alle linee per Half Marathon

Livorno, 8 novembre 2024 TPL Livorno, le modifiche alle linee per Half Marathon

Autolinee Toscane informa che domenica 10/11/2024 a Livorno si svolgerà la 7.ma edizione della gara podistica denominata “Livorno Half Marathon”.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione verranno chiuse tutte le strade del centro città e tutto il v.le Italia dalle ore 9:00 al termine della gara.

Le linee urbane di Livorno subiranno modifiche di percorso in funzione dello sviluppo della gara.

In allegato il riepilogo delle variazioni che verranno attivate sulla base delle chiusure/riaperture delle strade interessate al transito bus.

In particolare, “at” segnala la chiusura di tutto l’asse di terra (Marradi-Attias-Cavour-Cairoli) da inizio servizio fino alle 10:45/11:00 e la chiusura dei viali a mare (dal Porto ad Antignano) dalle ore 9:00 a termine manifestazione (13:00).

Personale AT gestirà in tempo reale le riaperture delle strade per la corretta riattivazione delle linee urbane.

Per quanto riguarda invece le linee extraurbane in partenza da Livorno, queste subiranno le seguenti modifiche:

Linea 102 effettua partenza per Cecina da P.za della Repubblica.

la linea 104 effettua partenza per Collesalvetti da P.za della Repubblica.

Linea 105 regolare da via Cogorano.

la Linea 106 regolare da via Cogorano.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app) , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.