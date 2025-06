Home

Tpl marittimo, Giani presenta il bando: Landi avverte “Verificheremo tutto”

18 Giugno 2025

È stata finalmente pubblicata la nuova gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale marittimo da e verso le isole dell’Arcipelago toscano. Il bando, che prevede un’unica concessione della durata di 12 anni, sarà presentato ufficialmente giovedì 19 giugno alle 12.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli.

L’obiettivo è garantire la continuità territoriale e migliorare la qualità del servizio, considerato essenziale non solo per i residenti delle isole ma; anche per i lavoratori, i turisti e i servizi sanitari e scolastici che dipendono dai collegamenti marittimi.

Soddisfazione, seppur con riserve, anche da parte del consigliere regionale Marco Landi (Lega), che da tempo sollecitava la pubblicazione del bando. «Habemus garam – ha commentato ironicamente – dopo un ritardo ingiustificabile. La Regione conosceva la scadenza del contratto sin dal 2011, ma ha agito solo ora, a un anno e mezzo dalla fine naturale dell’accordo».

Landi sottolinea come negli anni siano emerse numerose criticità: dalla vetustà delle navi ai trasporti sanitari, dalle agevolazioni per lavoratori e società sportive fino all’accessibilità per i passeggeri con disabilità. Alcuni di questi punti erano già stati inseriti in due atti presentati dal consigliere stesso e approvati all’unanimità dal Consiglio regionale. Ora l’attenzione si concentra sul contenuto effettivo del bando.

«Mi riservo di analizzarlo nel dettaglio – ha aggiunto Landi – per capire se le richieste siano state davvero recepite. Speriamo che la montagna non abbia partorito un topolino».

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 7 ottobre 2025.

