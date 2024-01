Home

Cronaca

TPL, modifiche a Linee urbane ed extraurbane, nuove corse e cambiamenti di orari da lunedì 29 gennaio

Cronaca

26 Gennaio 2024

TPL, modifiche a Linee urbane ed extraurbane, nuove corse e cambiamenti di orari da lunedì 29 gennaio

Livorno 26 gennaio 2024 – TPL, modifiche a Linee urbane ed extraurbane, nuove corse e cambiamenti di orari da lunedì 29 gennaio

Da Lunedi 29 gennaio, entreranno in vigore le variazioni al servizio di trasporto extraurbano della provincia per rispondere meglio alle esigenze di mobilità di studenti e lavoratori.

“Le attività di costante monitoraggio che la Provincia ha svolto in queste settimane – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – hanno consentito di trovare soluzioni a gran parte delle segnalazioni pervenute all’Osservatorio provinciale o raccolte da altri soggetti. Attraverso i tavoli tecnici abbiamo avuto un’ interlocuzione continua e proficua con i comuni e con sindacati che ci ha permesso di lavorare sulle varie segnalazioni, in particolare per il trasporto degli operai e le criticità riscontrate nelle linee a servizio del trasporto degli studenti”.

In questi giorni, alla luce di nuove e più precise informazioni sulle esigenze dell’utenza fornite dalle organizzazioni sindacali, la Provincia, insieme ad Autolinee Toscane e Amitour, ha affinato le soluzioni, richiamando inoltre il pieno rispetto degli accordi stabiliti in merito al mantenimento inalterato del trasporto scolastico.

“Oltre alle variazioni attuate che vengono incontro alle esigenze degli operai che fanno il turno spezzato, aggiunge Scarpellini – gli uffici provinciali del servizio Tpl stanno verificando alcune ipotesi in merito alla gestione degli abbonamenti, che saranno che saranno comunicate a breve”.

Nelle prossime settimane sono già calendarizzati gli incontri con i comuni di Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino e Portoferraio, per discutere riguardo alle necessarie interazioni tra trasporto urbano ed extraurbano, e sono convocate nuove riunioni con le amministrazioni locali, per aree omogenee su tutto il territorio provinciale, mentre il tavolo tecnico con i sindacati è già stato riconvocato per il il 23 febbraio.

Nel frattempo la Provincia continua l’attività di monitoraggio e per questo ricorda di inviare alla mail osservatorio.trasporti@ provincia.livorno.it qualsiasi reclamo o segnalare problemi e necessità rispetto al servizio.

Di seguito tutte le variazioni apportate al servizio urbano ed extraurbano:

Servizio URBANO LIVORNO

Linea 5

Corsa delle ore 7:22 anticipa la partenza alle ore 7:18 ed effettua servizio dalla fermata Largo Petrolini

Servizio URBANO CECINA

Linea 11

Corsa delle 14:17 da scuole Palazzi per Cecina Mare anticipa la partenza alle ore 14:05

Linea 14

Corsa delle 14:17 da scuole Palazzi per Vada anticipa la partenza alle ore 14:05

Linea 17

Corsa delle 14:05 da Ambrogi posticipa la partenza alle ore 14:10

Servizio EXTRAURBANO

Linea 301 (effettuata da AMITOUR)

-Viene istituita una nuova corsa alle ore 06:10 da Rosignano Solvay per Piombino (Portineria Ischia di Crociano) transitando da Cecina stazione FS alle ore 06:30 e Campiglia FS alle ore 07:20 (coincidenza alle ore 7:28 con linea 2A per portineria centrale Piombino).

– Le corse Amitour per i turni rotativi 06:00 e 22:00 proseguono da Campiglia Stazione per le portinerie di ischia e di Piombino (il turno rotativo delle 14:00 è servito dalle linee AT 102/001/02A)

Linea 302 (effettuato da AMITOUR)

Viene istituita una nuova corsa alle ore 07:50 da Campiglia FS per Campiglia M.ma (Ospedale)

Linea 001

-Corsa delle ore 18:05 da Campiglia FS anticipa la partenza alle ore 17:40 (coincidenza a Donoratico per Canneto).

La Corsa delle ore 7:00 da Donoratico per Cecina anticipa la partenza alle ore 6:45

Linea 02A

-Viene istituita una nuova corsa alle ore 05:40 da Piombino L. da Vinci per Campiglia stazione con validità dal Lunedi al venerdì.

-Corsa delle ore 17:30 da L. da Vinci per Campiglia stazione anticipa la partenza alle ore 17:00 contestualmente modifica il percorso transitando da Ospedale Piombino, villaggio scolastico, Ischia di Crociano (Tubificio) con validità dal lunedì al venerdì.

-La Corsa delle ore 17:00 da Campiglia stazione per Piombino anticipa la partenza alle ore 16:30 con validità dal lunedì al sabato.

-Corsa delle ore 6:12 da Piombino L. da Vinci per Campiglia Fs viene anticipata alle ore 6:07

Linea 006

-Modifica percorso ed orario corsa delle ore 7:40 da Vallone. La corsa partirà alle ore 7:35 da v.le Italia (marina di Donoratico) transitando da Donoratico chiesa e Castagneto Carducci (scuole)

– Corsa delle ore 13:05 da Castagneto Carducci non raggiunge la loc. Vallone ma giunta a Donoratico prosegue per v.le Italia (Marina di Donoratico)

– Modifica percorso corsa delle ore 16:25 da Castagneto Carducci (scuole) non raggiunge la loc. Vallone ma giunta a Donoratico prosegue per v.le Italia (Marina di Donoratico)

– Soppressione corsa delle ore 17:30 da Donoratico chiesa per v.le Italia (Marina di Donoratico)

Linea 008

Viene istituita una nuova corsa alle ore 13:43 da Follonica via de Gasperi (scuole) a

Riotorto con validità Lunedi mercoledì venerdì

Linea 011

Viene istituita una nuova corsa alle ore 14:10 da v.le Michelangelo Piombino (scuole) per Donoratico

Linea 014

Anticipa la corsa delle ore 18:30 da Donoratico per Canneto alle ore 18:10 (coincidenza con 001 da Campiglia)

Linea 027

– Corsa delle ore 6:55 da San Carlo cap. a p.za del Sole (San Vincenzo) effettuerà nuovo

capolinea nel piazzale fronte Velodromo S. Carlo.

– Corsa delle ore 16:00 da S. Carlo a San Vincenzo modifica percorso (transita da scuole

elementari) con validità dal lunedì al venerdì

Linea 108

Anticipa le seguenti partenze:

Corsa delle ore 14:42 da Castellina per Collesalvetti alle ore 13:48

La Corsa delle ore 15:58 da Collesalvetti per Castellina alle ore 15:15

Corsa delle ore 18:42 da Castellina per Collesalvetti alle ore 17:42

La Corsa delle ore 19:58 da Collesalvetti per Castellina alle ore 19:05