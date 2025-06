Home

12 Giugno 2025

Livorno 12 giugno 2025 TPL, ok alla mozione del Gruppo PD, Gazzetti (PD): "Il Governo incrementi il Fondo per il trasporto pubblico locale"

Approvata in Consiglio regionale la mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico per chiedere all’esecutivo nazionale un intervento urgente a sostegno del Fondo per il trasporto pubblico locale; contrari FdI e Lega

“Il Governo incrementi le risorse per il trasporto pubblico locale, oggi insufficienti a garantire una copertura efficace dei costi di gestione e a rispondere ai bisogni reali dei territori.

È urgente aumentare questa dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il TPL: è questo l’impegno che chiediamo attraverso la mozione approvata oggi in aula.

Un atto che affronta in modo concreto la questione della sostenibilità e dell’accessibilità del sistema dei trasporti. Dispiace che Lega e Fratelli d’Italia abbiano votato contro, dando un segnale di distanza da un tema centrale per la vita quotidiana delle toscane che dei toscani.

Con il nostro atto, infatti, invitiamo la Giunta toscana ad attivarsi nei confronti dell’esecutivo, affinché, anche in coerenza con risoluzioni approvate in Parlamento e dando seguito alle numerose sollecitazioni arrivate da Regioni e operatori del settore, si proceda a un incremento del ‘Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale’, inclusa la componente ferroviaria”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd a margine dell’approvazione della mozione in merito alla necessità di incrementare le risorse del “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”.

“Il trasporto pubblico locale e l’accessibilità al servizio rappresentano spesso l’unica possibilità di spostamento per tante persone. È una scelta di prospettiva e di responsabilità, a vantaggio della qualità della vita, della sostenibilità ambientale ed anche dello sviluppo economico – conclude Gazzetti – Il Governo deve farsene carico concretamente, mettendo in campo risposte tempestive e adeguate”.

