Home

Cronaca

Tpl, orari di partenza bus anticipati per rispondere alle esigenze degli studenti

Cronaca

7 Dicembre 2023

Tpl, orari di partenza bus anticipati per rispondere alle esigenze degli studenti

Livorno 7 dicembre 2023 – Tpl, orari di partenza bus anticipati per rispondere alle esigenze degli studenti

Su richiesta delle istituzioni locali, il nuovo servizio parte da lunedì 11 dicembre 2023

Autolinee Toscane informa che a far data dal 11 dicembre 2023, viste le richieste pervenute dalle varie amministrazioni, le seguenti corse subiranno una modifica orario per venire incontro alle esigenze degli studenti:

Linea 003 corsa delle ore 6:30 da Monterotondo per Piombino anticipa la partenza alle ore 6:25

La Linea 003 corsa delle ore 6:35 da Canneto per Campiglia FS anticipa la partenza alle ore 6:27

Linea 002 corsa delle ore 7.05 da Campiglia Ospedale per Campiglia FS anticipa la partenza alle ore 7:00

La Linea 008 sulla corsa delle ore 6. 47 da Porto Biglietterie Nord per Follonica viene ripristinato l’arrivo a San Luigi con successiva partenza per Coop Vignale.

AT informa inoltre di prestare attenzione al seguente cambiamento:

La corsa delle ore 07. 05 da Suvereto a Campiglia Fs non avrà più coincidenza in Via Dell’Aeroporto a Venturina con il bus diretto alle scuole di Follonica; pertanto, gli studenti di Suvereto diretti a Follonica dovranno prendere, al Capolinea di Suvereto, il bus proveniente da Monterotondo delle ore 07:00

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin