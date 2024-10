Home

26 Ottobre 2024

TPL, Sassetta irraggiungibile, collegamenti interrotti a Cecina e in Val di Cecina causa allagamenti

Livorno 25 ottobre 2024 – TPL, Sassetta irraggiungibile, collegamenti interrotti a Cecina e in Val di Cecina causa allagamenti

Irraggiungibili Sassetta, Canneto e Monteverdi da Cecina. SP47 allagata, chiusa nel tratto Micciano – Ponteginori

A causa delle forti precipitazioni della notte scorsa a Cecina e in Valdicecina, questa mattina non è stato possibile garantire il collegamento delle linee 111 da e per Riparbella, dove sono caduti 120 mm di pioggia in tre ore, superando la media di un intero mese; interrotta anche la linea 102 tra Vada e San Piero in Palazzi per la chiusura della via Aurelia, poi riaperta e regolare dopo le 9 di questa mattina. Risultano al momento irraggiungibili le località di Canneto e Monteverdi da Cecina e risulta irraggiungibile Sassetta per la chiusura del ponte sulla SP329.

Nel Pisano, in Valdicecina, la Linea 710 con partenza da Larderello alle 6.25 e arrivo a Cecina alle 7.56 a causa della chiusura della SS68 per frane e allagamenti nel tratto da Casino di Terra fino a Cecina Palazzi, è stata deviata su SP della Camminata, poi su SP 14 della via Cecinese, via del Paratino riprendendo il percorso regolare su viale Ambrogi in Cecina.

Rimangono ancora criticità per le Linee 781 e 782 per allagamenti sulla SP47 tra Cerreto e la Canova e per la chiusura della SP 47 nel tratto Micciano – Ponteginori per un ponte in osservazione.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

