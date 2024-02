Home

Cronaca

TPL urbano ed Extraurbano: da oggi nuovi orari e nuovi percorsi

Cronaca

26 Febbraio 2024

TPL urbano ed Extraurbano: da oggi nuovi orari e nuovi percorsi

LIVORNO, 26 FEBBRAIO 2024 – TPL urbano ed Extraurbano: da oggi nuovi orari e nuovi percorsi

Autolinee Toscane ricorda che, a seguito della decisione di Regione, Provincia e Comune di Livorno, per rispondere meglio alle esigenze dell’utenza, a partire da oggi, lunedì 26 febbraio 2014, alcune Linee TPL sia del servizio extraurbano che del servizio urbano verranno modificate con modifiche di orari e di percorsi.

Previste anche due nuove corse per Campiglia Stazione una da Campiglia Ospedale alle 14:10 e una da Suvereto alle 6:20, e una nuova corsa alle 20:00 da Livorno per Nugola.

Queste le modifiche nel dettaglio:

Servizio Extraurbano

·

Nuova corsa linea 003 da Suvereto per Campiglia stazione alle ore 6:20, per consentire ai pendolari residenti in Suvereto di poter raggiungere la stazione di Campiglia entro le 6:40.

·

Anticipo corsa linea 110, delle ore 6:33, in partenza da Cecina per giro paesi, alle ore 6:15 per garantire ai residenti di Montescudaio, Guardistallo e Casale di raggiungere la stazione di Cecina entro le ore 7:20.

·

Posticipo corsa linea 111 delle ore 14:25 da Cecina per Riparbella alle ore 14:30 per garantire la coincidenza a S. Pietro in Palazzi con le vetture provenienti da Rosignano ITI.

·

Anticipo corsa linea 109 delle ore 7:23 da Rosignano per Cecina alle ore 7:13 per raggiungere le scuole di Cecina entro le ore 7:55.

·

Modifica percorso e orario linea 110, corsa delle ore 15:10, in partenza da Cecina per il giro Paesi, verrà anticipata alle 14:55 e modificherà il percorso effettuando il giro in senso orario (Loc. Fiorino, Montescudaio, Guardistallo, Casale).

·

Nuova corsa linea 105 da Livorno per Nugola alle ore 20:00.

·

Modifica percorso linea 006 delle ore 8:00 – 13:05 e 16:25 da Castagneto Carducci per Donoratico.

·

Modifica percorso linea 001 corsa delle ore 8:25 da Donoratico per Cecina.

·

Nuova corsa linea 002 alle ore 14:10 da Campiglia Ospedale a Campiglia Stazione.

·

Modifica percorso linea 001 direzione Cecina – Campiglia stazione tutte le corse proseguiranno sulla via Vecchia Aurelia senza transitare più all’interno dell’abitato di Donoratico

Servizio Urbano Livorno

·

Modifica percorso linea 4 urbano di Livorno, le corse scolastiche in partenza da via Costanza alle ore 6:44 e 6:54 giunti in via Filzi devia per via Firenze, Via Gobetti, via Gigli quindi Cimiteri comunali.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin