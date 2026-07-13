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Tra ambiente e passione: MrGreen dedica questa raccolta a Igor Protti

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13 Luglio 2026

Tra ambiente e passione: MrGreen dedica questa raccolta a Igor Protti

Livorno 13 luglio 2026 Tra ambiente e passione: MrGreen dedica questa raccolta a Igor Protti

Un gesto concreto per l’ambiente accompagnato da un pensiero rivolto a uno dei simboli più amati dello sport livornese. Francesco Stefanini, conosciuto da tutti come “Mr. Green”, è tornato in città con il suo aspiramozziconi per una nuova iniziativa di sensibilizzazione ambientale, dedicando questa raccolta a Igor Protti.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Stefanini ha raccontato di essere tornato a ripulire le strade cittadine dopo un periodo di assenza.

«Ieri pomeriggio, dopo tanto tempo, sono tornato in città con l’aspiramozziconi e con alcuni portamozziconi che mi ha fornito AAMPS, che ringrazio di cuore. Li ho distribuiti qua e là per la città per sensibilizzare sull’importanza di mantenere puliti i nostri spazi».

Nel corso dell’iniziativa, Mr. Green ha raccolto complessivamente 573 grammi di mozziconi di sigaretta abbandonati sul suolo pubblico, proseguendo così il suo costante impegno a favore del decoro urbano e della tutela dell’ambiente.

Ma la giornata ha avuto anche un forte valore simbolico. Stefanini ha infatti voluto dedicare la raccolta a Igor Protti, storico capitano amaranto e figura rimasta nel cuore di tanti tifosi livornesi.

«Questa raccolta la dedico a Igor Protti, che quando andavo allo stadio mi faceva sognare con i suoi gol e che, con la sua professionalità e il suo esempio, ha lasciato un ricordo speciale. Grazie di tutto, Igor».

Un messaggio semplice ma carico di significato, che unisce il rispetto per l’ambiente alla riconoscenza verso uno dei calciatori più amati nella storia del Livorno, dimostrando ancora una volta come piccoli gesti possano trasformarsi in un’occasione per promuovere valori civici e mantenere vivo il ricordo di chi ha lasciato un segno nella città.