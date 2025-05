Home

Sport

Tra basket e scacchi, con il Coni lo sport arriva al Next Generation Fest

Sport

21 Maggio 2025

Tra basket e scacchi, con il Coni lo sport arriva al Next Generation Fest

Livorno 21 maggio 2025 Tra basket e scacchi, con il Coni lo sport arriva al Next Generation Fest

Al Next Generation Fest si fa anche sport. Con la quarta edizione, nasce la collaborazione tra l’evento della Generazione Z più grande d’Italia promosso da Regione Toscana – Giovanisì e il Coni, che sarà presente con 5 Federazioni.

Il prossimo 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze, i partecipanti potranno fare due scambi nell’Ngf Village,a pallavolo, basket e tennis tavolo. Mentre nell’Ngf Garden troveranno postazioni per fare partite a scacchi o a dama.

Per questa nuova collaborazione esprime soddisfazione il presidente Eugenio Giani: “Lo sport è qualità della vita, inclusione, protagonismo, occasione di lustro per la Toscana e per il Paese se guardiamo a così tanti giovani atleti che con la loro bravure e la loro passione si sono potuti affermare”. “Ma non solo questo – aggiunge Giani -, l’etica sportiva è modello educativo per i giovani e non c’è altra migliore momento come l’Ngf per rilanciare l’impegno delle istituzioni per lo sviluppo di tutti gli sport”.

“Sarà il primo anno che il CONI attraverso il Comitato di Firenze – afferma il presidente regionale del Coni Simone Cardullo – sarà presente con un proprio gazebo all’esterno del Teatro del Maggio, coinvolgendo i partecipanti alla terza edizione di Next Generation in questo primo anno di ‘gioca con lo sport'”.

“Il CONI – spiega Cardullo – vuole essere dinamico come lo è tutto lo sport italiano ed a Firenze ben cinque saranno le Federazioni presenti al primo test che vedrà in futuro un coinvolgimento a rotazione di tutte le discipline sportive.

Per l’edizione 2025 la Pallavolo (disciplina campione olimpica al femminile) e la Pallacanestro con palloni, canestri e rete, con gli operatori della FIPAV e FIP saranno presenti per consigli e per accompagnare chi vuole cimentarsi, anche per pochi minuti, nei campi allestiti, collocati davanti all’ingresso principale del Teatro del Maggio, mentre negli spazi interni il Tennis Tavolo gli operatori FITET metteranno a disposizione racchette e palline per appassionate partite di “ping pong”.

Infine, tavoli per giocare a Dama e Scacchi sotto lo sguardo attento di giocatori e giocatrici delle due rispettive Federazioni che daranno prova di gioco…… Insomma, la giornata offrirà anche questi spunti ai giovani e meno giovani, e chissà che non scatti qualche passione. W lo Sport e W Giovanisì”.

Le iscrizioni a Ngf25 sono ancora aperte. Basta collegarsi al link giovanisi.it/ nextgenerationfest e compilare l’apposito form.

Il Next Generation Fest – nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika – è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. E’ finanziato interamente dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24, RTL 102.5 radio ufficiale del Next Generation Fest, Radio Zeta, ANSA, L’Espresso, QN La Nazione, Luce!, Il Tirreno, La Repubblica, Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2025 (posti limitati): giovanisi.it/ nextgenerationfest

Tra basket e scacchi, con il Coni lo sport arriva al Next Generation Fest