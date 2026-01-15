Home

Tra stelle e Luna, due conferenze ALSA per distinguere scienza e credenze

15 Gennaio 2026

Tra stelle e Luna, due conferenze ALSA per distinguere scienza e credenze

Livorno 15 gennaio 2026 Tra stelle e Luna, due conferenze ALSA per distinguere scienza e credenze

Un viaggio affascinante tra scienza e mistero, per capire cosa si nasconde davvero dietro stelle, Luna e credenze popolari. L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), da oltre trent’anni punto di riferimento per la divulgazione scientifica sul territorio, apre il 2026 con un nuovo ciclo di conferenze gratuite dedicate al pensiero critico e alla curiosità consapevole.

Gli appuntamenti sono in programma sabato 17 e sabato 24 gennaio alle ore 16, presso l’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, e vedranno come protagonista Gianni Comoretto, astronomo dell’INAF, consulente scientifico del CICAP e socio ALSA. Le conferenze sono infatti patrocinate dal CICAP, l’associazione fondata nel 1989 da Piero Angela per promuovere l’indagine scientifica sui fenomeni apparentemente misteriosi e sulle pseudoscienze più diffuse.

Il primo incontro, “Cosa dicono le stelle”, in programma sabato 17 gennaio, affronta uno dei temi più affascinanti e controversi: l’astrologia. Da millenni l’uomo osserva il cielo alla ricerca di risposte su amore, salute, fortuna e destino personale. Ma quanto c’è di vero nelle promesse delle stelle? Attraverso studi scientifici, esempi concreti e spiegazioni accessibili a tutti, Comoretto guiderà il pubblico alla scoperta dei risultati della ricerca e dei motivi psicologici e culturali che rendono l’astrologia così seducente ancora oggi.

Il secondo appuntamento, “La Luna storta”, si terrà sabato 24 gennaio ed esplorerà le numerose credenze legate all’influenza della Luna sulla vita quotidiana. Dalle nascite all’umore, dalla salute alla crescita delle piante, fino a fenomeni meteorologici e geologici come i terremoti: la Luna è spesso chiamata in causa come responsabile di eventi naturali e comportamentali. La conferenza analizzerà dati, studi scientifici e curiosità, distinguendo ciò che è dimostrato da ciò che appartiene al mito o alla tradizione popolare.

Accanto alle conferenze, l’ALSA propone anche eventi collaterali pensati per vivere il cielo in modo diretto e coinvolgente. Domenica 18 gennaio, presso il Planetario del Museo di Storia Naturale in via Roma 234, sono previste due visite guidate alle 15.30 e alle 17.30, per un viaggio immersivo tra costellazioni, pianeti e miti astronomici. Domenica 25 gennaio, invece, spazio all’osservazione dal vivo con una serata al telescopio dalle ore 17 alle 20 nella zona dei “Tre Ponti”, sopra il circolo surf, per ammirare la Luna, Giove, Saturno e altri corpi celesti insieme agli esperti dell’associazione.

Un’iniziativa aperta a tutti: appassionati di scienza, amanti del mistero e semplici curiosi. Due appuntamenti per scoprire che, spesso, la realtà scientifica può essere ancora più sorprendente delle leggende. È gradita una donazione liberale.

Informazioni: www.alsaweb.it