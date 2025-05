Home

14 Maggio 2025

Tra vino, storia e arte: Enoturistica alla Biennale del Mare

Livorno 14 maggio 2025 Tra vino, storia e arte: Enoturistica alla Biennale del Mare

In occasione della prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno, Enoturistica presenta un calendario di eventi che coniuga enogastronomia, memoria storica e cultura del mare. Un racconto multisensoriale attraverso i vini delle isole, le bevande d’epoca, la mixology italiana e i personaggi iconici della tradizione livornese, nella cornice liberty della città.

Dal 14 al 18 maggio, Enoturistica sarà protagonista con degustazioni, incontri, tour in barca e performance culturali che valorizzano l’anima marinara ed enogastronomica di Livorno, in un ideale viaggio nella “Belle Époque del gusto”.

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI A CURA DI ENOTURISTICA

14 – 15 – 16 – 18 maggio insieme ai Sommelier di AIS TOSCANA Livorno

“Un Brindisi alla Meloria”

I nostri Enonauti ed i Sommelier di AIS TOSCANA Livorno vi accompagneranno in un tour con brindisi a bordo insieme alla Cooperativa Pescatori Azimut. Partenza dal Moletto Nazario Sauro.

In degustazione: Rosolaccio Sangiovese ed Ansonica rifermentato in bottiglia

EVENTO SU PRENOTAZIONE DAL SITO DELLA BIENNALE VISITATE IL SITO PER VEDERE GLI ORARI DI PRESENZA DEI SOMMELIER

15 maggio insieme ai Sommelier di AIS TOSCANA Livorno

“Benvenuta Isola della Vela”

ore 11:00 – 12:30 Cantieri Azimut Benetti (Degustazione gratuita)

Presentazione dell’Isola della Vela e delle sue attività. Brindisi finale per gli intervenuti.

In degustazione: Vermentino della costa Toscana.

EVENTO GRATUITO.

16 maggio

“La giornata delle Associazioni del Mare”

ore 18:00 – 20:00 Scoglio della Regina (Degustazione per i partecipanti al convegno)

Una degustazione con i “Vini delle Nazioni” per suggellare l’unione, la collaborazione e lo spirito associativo delle Associazioni del Mare.

In degustazione: I Vini delle Nazioni.

EVENTO GRATUITO SU PRENOTAZIONE DAL SITO DELLA BIENNALE

“Sorsi di Avventura”

ore 18:00 – 20:00 Granai di Villa Mimbelli (Degustazione a cura di Gino Mercedes Livorno)

Un viaggio tra Francia, Spagna e l’Oceano Pacifico alla scoperta dei vini e dei paesi che hanno ispirato le grandi avventure del mare.

In degustazione: I Vini del mondo.

EVENTO GRATUITO SU INVITO (CONTATTARE GINO MERCEDES LIVORNO)

17 maggio

“Premio Internazionale Leonetto Cappiello – Conferenza stampa”

Ore 9:30 – 11:30 Hotel Palazzo (Evento ad ingresso libero)

Conferenza stampa con gli Assessori alla Cultura ed al Turismo, L’Associazione Terme del Corallo, Il Movimento Turismo del Vino Toscana, Martini&Rossi ed il Comitato Coppa Barontini, per la presentazione del Premio Cappiello e della nuova stagione balneare e remiera.

In degustazione: Vermentino della Cantina Varramista.

EVENTO PER LA STAMPA SU INVITO MA APERTO AL PUBBLICO

“Il Ristoro del Pellegrino”

Ore 12:30 – 14:00 Accademia Navale (Degustazione gratuita)

Il “Ristoro del Pellegrino”. Accoglienza dei Pellegrini e dei bikers che si imbarcheranno per “La Francigena del Mare” su di una barca a vela che partirà da San Jacopo in Acquaviva.

IN DEGUSTAZIONE: Pane, Olio, Vino e l’Alchermes il Liquore dei Medici.

EVENTO GRATUITO PER I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA SUI CAMMINI (PRENOTAZIONI DAL SITO DELLA BIENNALE)

“La Belle Epoque del Gusto”

Ore 14:00 – 18:00 Hotel Palazzo (Degustazione con ticket)

Degustazione tematica dedicata a bibite e liquori storici che hanno segnato il Novecento.

In degustazione: Tre banchi d’assaggio con bibite (Spuma bionda e nera, Mandarinata, Cedrata, Gazzosa, ecc…) e liquori storici come il Galliano, l’Assenzio, la China Calisaja ed una selezione di Vermouth Toscani.

EVENTO SENZA DEGUSTAZIONE CON TICKET PER ASSAGGI LIBERI DI 10,00. PER I BAMBINI ASSAGGIO DI SPUMA GRATUITO

“UnderWater I Vini degli Abissi”

Ore 18:30 – 20:30 Hotel Palazzo (Degustazione con ticket)

Una degustazione unica che vi farà scoprire i vini affinati sott’acqua.

Tre vini, tre luoghi, tre tecniche di affinamento diverse, li confronteremo insieme a relatori e sommelier della delegazione AIS TOSCANA Livorno per capirne di più su questo affascinante mondo.

EVENTO SU PRENOTAZIONE CON 30 POSTI DISPONIBILI

UN PROGETTO TRA CULTURA, GUSTO E TERRITORIO

Gli appuntamenti a cura di Enoturistica si inseriscono nel più ampio contesto della Biennale con l’obiettivo di valorizzare il mare come luogo di incontro, commercio e creatività. I vini, le bevande e le storie selezionate rappresentano simbolicamente le rotte che hanno attraversato il Mediterraneo e segnato l’identità livornese. La Belle Époque, lo stile Liberty, i prodotti storici del gusto italiano e la narrazione enologica diventano strumenti per connettere tradizione e innovazione, territorio e racconto, cultura materiale e memoria pubblicitaria.

