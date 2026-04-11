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Trading onlie: truffa da oltre 20mila euro, denunciato un 60enne

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11 Aprile 2026

Trading onlie: truffa da oltre 20mila euro, denunciato un 60enne

Livorno 11 aprile 2026 trading online: truffa da oltre 20mila euro, denunciato un 60enne

I Carabinieri della Stazione di Bibbona, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato all’A.G. di Livorno un 60enne, già gravato da precedenti, poiché gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa.

Il 60enne, spacciandosi falsamente quale broker di una piattaforma di investimenti online, con una serie di raggiri, tra i quali l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica che richiamava la piattaforma, è riuscito a convincere la vittima a versare una prima somma di denaro, riferendo in seguito che quest’ultima era stata illecitamente sottratta e che, per rientrarne in possesso, doveva seguire una procedura che richiedeva di effettuare vari bonifici per la corretta gestione della pratica.

Avendo indotto in errore l’interlocutore, il truffatore ha fornito iban di diversi conti, per lo più riferibili ad istituti bancari esteri, con l’indicazione delle somme da versare, per un totale complessivo che ha superato i 20.000 euro.

Non essendoci riscontri alle promesse ricevute, a fronte delle richieste della vittima, il sedicente broker si è reso irreperibile e quest’ultima si è rivolta ai carabinieri, i quali hanno tempestivamente avviato le indagini. Gli approfondimenti investigativi sulle interlocuzioni e l’analisi dei movimenti di denaro hanno permesso di individuare il presunto responsabile e denunciarlo all’A.G. labronica per il reato di truffa.

Il consiglio dell’Arma è quello di rivolgersi, fin dalle prime avvisaglie di problemi o al sorgere del minimo dubbio, ad un presidio dei Carabinieri, presenti su tutto il territorio provinciale, ovvero al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) anche solo per un consiglio/confronto.