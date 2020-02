Home

Cronaca

Ambiente

Traffico e inquinamento, mercoledì prossimo convegno internazionale sulle nuove tecnologie per controllarlo

Ambiente

8 febbraio 2020

Traffico e inquinamento, mercoledì prossimo convegno internazionale sulle nuove tecnologie per controllarlo

Cepparello: “Ulteriore elemento di arricchimento per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile”

Livorno, 8 febbraio 2020-Mappe territoriali sulla qualità dell’aria, dati in tempo reale sull’inquinamento e, soprattutto, previsioni sui livelli di innalzamento o abbassamento dei parametri di riferimento che determinano l’impatto ambientale del traffico veicolare in città.

Il progetto europeo TRAFAIR, cofinanziato dal fondo Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020 e che interessa anche le città di Zaragoza, Firenze, Modena, Santiago de Compostela e Pisa, farà tappa a Livorno mercoledì 12 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sala congressi del Cisternino di Città in Largo Cisternino 13 .

Gli esperti in materia del Consiglio Nazionale di Ricerca, della Regione Toscana e delle Università di Firenze e Modena-Reggio Emilia presenteranno i risultati della fase di raccolta delle informazioni e dei dati sulla nostra città avvenuta nel corso del 2019. L’obiettivo primario è di arrivare a definire entro il 2020 uno strumento innovativo di analisi puntuale e previsionale dei livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare da mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Livorno e dei cittadini.

“La valenza di Trafair – spiega Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno – travalica le finalità del progetto stesso. I temi della qualità dell’aria e dell’inquinamento da traffico veicolare sono centrali per la definizione del nostro Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Stiamo parlando di uno strumento attraverso cui delineeremo le strategie e le linee guida sul futuro dei trasporti e della mobilità di Livorno con un orizzonte temporale di almeno 10 anni. Attraverso di esso – aggiunge Cepparello – punteremo a migliorare la qualità della vita dei cittadini con particolare riguardo, solo per fare alcuni esempi, all’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto locale e della circolazione stradale e alla riduzione delle emissioni acustiche ed in atmosfera”.

La giornata di mercoledì proseguirà nel pomeriggio proprio sul tema del “Piano Urbano di Mobilità Sostenibile”. Dalle ore 14.00 alle 16.00 l’Ing. Tito Berti Nulli (“Sintagma Srl”) presenterà un aggiornamento sulle attività di partecipazione cittadina in corso in vista dell’evento conclusivo sull’argomento già in programma per mercoledì 26 febbraio 2020.

Il Comune di Livorno ricorda che sulle Rete Civica del Comune di Livorno è presente il questionario dedicato. Con pochi click e in pochi minuti si possono trasmettere le opinioni, i bisogni e i desideri utili a ridisegnare la città. CLICCA QUI: http://bit.ly/Questionario- PUMS