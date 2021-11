Home

Tragedia a Banditella: accusa un malore e muore in auto accanto al marito

14 Novembre 2021

Livorno 14 novembre 2021

Tragedia a Banditella, una donna 72enne ha perso la vita a causa di un malore

Intorno alle alle ore 15.00 di oggi pomeriggio in via Urano Sarti, una donna ha avuto un malore improvviso mentre era in auto col marito. L’uomo appena ha visto la moglie perdere conoscenza ha chiamato il 112

Sul posto i volontari della Misericordia di Antignano e il medico del 118 che ha provato a rianimare la donna ma purtroppo non c’è stato niente da fare

