Tragedia a Livorno: donna 51enne muore in ospedale dopo incidente stradale

25 Febbraio 2024

Livorno 25 febbraio 2024 – Tragedia a Livorno: donna 51enne muore in ospedale dopo incidente stradale

Livorno è stata scossa da una terribile tragedia stradale che ha spezzato. Una donna di 51 anni, ha perso la vita in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17. 00 di oggi, domenica 25 febbraio, in via Mondolfi

L’incidente è stato causato da uno scontro frontale tra tre veicoli: uno scooter e due auto

Lo scooter guidato dalla 51enne è rimasto incastrato trai cofani delle due vetture.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei conducenti avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del veicolo e finendo per scontrarsi sia con l’altra auto che con lo scooter che procedevano nella direzione opposta.

L’impatto è stato estremamente violento, tanto da causare lo sbalzo della donna dallo scooter e il suo rovinoso impatto sull’asfalto.

Sul posto i soccorritori della Svs di Ardenza con il medico del 118 e i vigili del fuoco.

La donna è stata trovata in arresto cardiaco e è stata immediatamente rianimata prima di essere trasportata d’urgenza in ospedale, dove era stata allertata la shock room. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi del personale medico; le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi e il decesso è sopraggiunto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente al vaglio degli agenti della polizia municipale, che stanno conducendo le indagini per stabilire le cause esatte e l’eventuale responsabilità dei conducenti coinvolti.

