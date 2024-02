Home

28 Febbraio 2024

Tragedia a Livorno: Un uomo perde la vita in un appartamento in fiamme, 5 intossicati

Livorno 28 febbraio 2024 – Tragedia a Livorno: Un uomo perde la vita in un appartamento in fiamme, 5 intossicati

Una tragedia ha colpito Livorno intorno alle ore 00. 30, quando un incendio ha devastato un’abitazione, causando la perdita di una vita e intossicando diverse persone.

L’incidente ha coinvolto un’abitazione in via Città del Vaticano alla Scopaia. L’incendio é divampato al primo piano ma in tempi brevissimi il fumo ha invaso gli appartamenti del secondo e terzo piano. Tutti gli appartamenti della scala interessata sono stati evacuati.

Sette persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma purtroppo, una di loro, identificata come M.S., 60 anni, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incendio.

Le altre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate (5 a Livorno e 1 a Cecina) per ricevere cure mediche. Un uomo di circa 60 anni è attualmente ricoverato in rianimazione presso l’ospedale di Livorno, le sue condizioni sono considerate gravi. Una donna di circa 80 anni è stata invece ricoverata nel reparto di Medicina d’urgenza. Fortunatamente, due persone, un uomo e una donna di circa 60 anni, sono state ricoverate in condizioni stabili presso il Pronto Soccorso e potrebbero essere dimesse già nelle prossime ore. Le restanti due persone coinvolte nell’incendio sono già state dimesse dopo le cure ricevute.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che lo hanno scatenato.

Sul posto i carabinieri, vigili urbani, protezione civile, personale Casalp, il sindaco di Livorno, il personale del 118; i vigili del fuoco con 2 squadre, 2 APS (auto pompa serbatoio), l’.autoscala, una abp ( auto botte pompa) e il carro aria.

