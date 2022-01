Home

Tragedia a Porta a Mare, 44enne muore fuori dalla farmacia

8 Gennaio 2022

Livorno 8 gennaio 2022

Tragedia a Porta a Mare, un uomo è deceduto fuori dalla farmacia di via Primo Levi

Il fatto è avvenuto intorno all 10.30 di questa mattina, l’uomo di 44 anni, secondo una prima ricostruzione avrebbe fatto la fila in farmacia per effettuare un tampone risultato negativo. Dopo il risultato del test si è allontanato e a causa di un malore è caduto a terra.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi inviato dal 112, l’ambulanza dell’SVS con i volontari e il medico del 118

Il medico del 118 ha tentato di rianimare il 44enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

