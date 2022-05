Home

Attualità

Tragedia a Sharm el-Sheikh, muore bambina italiana di 13 mesi dopo un tragico volo. Era in vacanza con la famiglia

Attualità

21 Maggio 2022

Tragedia a Sharm el-Sheikh, muore bambina italiana di 13 mesi dopo un tragico volo. Era in vacanza con la famiglia

21 maggio 2022

Tragedia in vacanza, muore una bambina di 13 mesi a causa di un tragico volo

La bimba era originaria di Pianella (Pescara) ed era in vacanza con la famiglia a Sharm el-Sheikh

Doveva essere un momento di relax al mare, lontano dagli impegni e dalla routine quotidiana paradiso delle vacanza sul mar Rosso, e invece tutto si è trasformato in dramma

La dinamica non è ancora nota anche se sulla stampa nazionale si parla di una caduta da un balcone mentre sarebbe stata in compagnia del padre come riporta RaiNews,

La famiglia ha affidato al sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, il compito di gestire i rapporti con gli organi di informazione in ordine alla vicenda che li ha colpiti.

“Come facilmente immaginabile, la famiglia è distrutta dal dolore e non è in condizione di rilasciare dichiarazioni o fare commenti su una vicenda che, per molti aspetti, sarà chiarita nei dettagli solo nelle prossime settimane, per cui chiediamo agli organi di informazione di comprendere la situazione e di astenersi dalla ricerca di contatti diretti con i familiari.

Le uniche notizie che arrivano dall’Egitto riportano che la piccola Giulia, di soli 13 mesi, non è sopravvissuta alla caduta.

I genitori sono stai raggiunti sul posto immediatamente da alcuni familiari partiti ieri dall’Italia e si attendono notizie sulla data del loro rientro.

Il Consolato italiano si sta occupando di prestare assistenza ai nostri concittadini”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin