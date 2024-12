Home

Provincia

Tragedia a Solvay, trovato senza vita davanti al Caravanserraglio

Provincia

17 Dicembre 2024

Tragedia a Solvay, trovato senza vita davanti al Caravanserraglio

Rosignano Solvay, (Rosignano Marittimo, Livorno) 17 dicembre 2024 Tragedia a Solvay, trovato senza vita davanti al Caravanserraglio

Tragedia questa sera nei pressi della Coop di Rosignano Solvay, dove un uomo di circa 45 anni è stato trovato senza vita sotto il porticato antistante il Caravanserraglio. A dare l’allarme è stato un passante, che notando l’uomo immobile ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano, con a bordo il medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause della morte restano al momento un mistero, e il caso è avvolto dal giallo.

Per fare chiarezza sulla vicenda, sono arrivati sul posto gli agenti della polizia scientifica e la polizia del commissariato di Rosignano. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire i dettagli di un evento che lascia interrogativi aperti.