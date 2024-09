Home

Tragedia a Stagno: 43enne livornese muore in un appartamento

31 Agosto 2024

Livorno 31 agosto 2024 – Tragedia a Stagno: 43enne livornese muore in un appartamento

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Stagno (Collesalvetti) a metà pomeriggio di oggi. Un uomo di 43 anni, originario di Livorno, è deceduto in un appartamento situato al secondo piano di uno stabile lungo l’Aurelia. L’uomo non si trovava nella sua abitazione, ma in quella di una donna.

L’allarme è scattato attorno alle 17:30, quando sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana insieme all’automedica dell’Asl Toscana nord ovest. Nonostante l’utilizzo del defibrillatore e i numerosi tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dopo diversi minuti di sforzi, il medico intervenuto ha dovuto dichiarare il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Livorno, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava in compagnia di una donna, (sembrerebbe di origine straniera), al momento della tragedia. I militari stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo per capire cosa possa aver provocato la sua morte, che sembra essere stata causata da un arresto cardiaco