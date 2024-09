Home

4 Settembre 2024

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 4 settembre 2024 – Tragedia a Stagno: uomo senza fissa dimora muore tra le fiamme del suo giaciglio

Un grave incidente è avvenuto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre a Stagno, dove un uomo senza fissa dimora ha perso la vita in un incendio che ha distrutto alcune baracche usate come dormitorio di fortuna sotto un cavalcavia. L’allarme è stato lanciato da due volontari, uno della Misericordia di Montenero e l’altro della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, che stavano transitando sulla strada Fi-Pi-Li. I due hanno notato le fiamme, alte almeno cinque metri, e hanno immediatamente chiamato il 112 per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

“Purtroppo, prima del loro arrivo, potevamo fare ben poco”, hanno raccontato i volontari, “ma una volta giunti sul posto, ci siamo uniti ai vigili del fuoco per cercare di spegnere l’incendio”. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, tra cui un’ambulanza della Svs e un’automedica, la tragedia non ha potuto essere evitata.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato all’interno di una delle baracche il corpo senza vita di un uomo, identificato come un cittadino rumeno di 55 anni. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche una volante della polizia. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio, con i vigili del fuoco incaricati di stabilire cosa abbia scatenato le fiamme che hanno provocato questa drammatica perdita.