Tragedia a Vada, muore operaio schiacciato contro un camion, altri due feriti

22 Febbraio 2022

Vada (Rosignano, Livorno) 22 febbraio 2022

Gravissimo incedente stradale intorno poco prima delle ore 11 di questa mattina

La tragedia si è consumata poco prima delle 11, sulla strada SP 13 (Stradone della Torre), in località Vada (Rosignano Marittimo)

Un operaio di 56 anni, al lavoro in un cantiere per la realizzazione di una rotatoria, nei pressi dell’incrocio con via del Belvedere, è morto schiacciato contro un camion dopo essere stato travolto da un suv.

Nell’impatto con il suv è rimasto ferito anche un operaio. l’uomo a causa dell’impatto è finito sotto il camion riportando politraumi.

La conducente del suv è stata portata sotto choc in ospedale

Sul luogo dell’incidente la Pubblica Assistenza di Rosignano con medico ed altri due ambulanze ordinarie; allertato anche il Pegaso, poi fatto rientrare.

Oltre ai volontari del 118 anche i vigili del fuoco, la polizia municipale ed i carabinieri per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente

Da quanto ricostruito sembrerebbe che il suv si sia scontrato con una vettura, poi fuori controllo ha investito gli operai, schiacciandone uno contro il camion

