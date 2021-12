Home

Tragedia ad Antignano, muore 23enne travolto da un treno

19 Dicembre 2021

Livorno 19 dicembre 2021

Tragedia ad Antignano all’altezza di via della Salute, questa mattina intorno alle 05.40, un uomo per cause ancora da accertare è finito sotto il treno

Sul posto la Misericordia di Antignano e la Misericordia di Livorno

Al momento non sono ancora state rilasciate le generalità dell’uomo ma solo l’età. Si tratta di un giovane di 23 anni

Notizia in aggiornamento

Al momento sono ancora in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Il traffico ferroviario ha subito disagi, con rallentamenti ai treni regionali sulla linea Campiglia-Livorno Centrale.

Cancellati i REG 4125 (PISA – ROMA) nella tratta PISA – CAMPIGLIA; REG 18268 (CAMPIGLIA – FIRENZE) nella tratta CAMPIGLIA – PISA CENTRALE; REG 18276 (GROSSETO – FIRENZE) nella tratta GROSSETO – LIVORNO: REG 18255 (FIRENZE PIOMBINO) limitato a LIVORNO CENTRALE.

Ore 09.50

Riattivata circolazione tra CAMPIGLIA e LIVORNO. REG 19331 (PISA–GROSSETO) cancellato tra QUERCIANELLA–GROSSETO IC 4127 (PISA–ROMA): fermate straordinarie a QUERCIANELLA, CASTIGLIONCELLO, VADA, BOLGHERI, CASTAGNETO CARDUCCI, VIGNALE RIOTORTO, SCARLINO, GAVORRANO

