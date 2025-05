Home

Tragedia al Boccale: trovato senza vita un 65enne in mare, indagini in corso

9 Maggio 2025

Livorno 9 maggio 2025 Tragedia al Boccale: trovato senza vita un 65enne in mare, indagini in corso

Una scoperta drammatica ha scosso la costa livornese nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio. Il corpo senza vita di un uomo di 65 anni è stato avvistato nelle acque antistanti il suggestivo promontorio del Boccale, meta molto frequentata in questa stagione da cittadini e turisti.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni presenti che, notando il corpo galleggiare, hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto, che ha provveduto al recupero della salma. Il corpo è stato trasportato alla banchina del porto, dove ad attenderlo c’erano un’ambulanza della Svs e il medico del 118. Purtroppo, al loro arrivo, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Restano ancora da chiarire le cause della tragedia. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un malore improvviso durante un bagno in mare oppure di una caduta accidentale dalla scogliera, che gli avrebbe impedito di mettersi in salvo. Saranno le indagini degli inquirenti a fare luce sulla dinamica e su eventuali responsabilità.