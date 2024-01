Livorno 2 gennaio 2023 – Tragedia al Calambrone: 61enne perde la vita durante una sessione di kitesurf

Una una giornata dedicata al divertimento, purtroppo, si è consumata una drammatica tragedia. Questa è la dolorosa vicenda accaduta nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 gennaio, al Calambrone. Marco Giorgi, un uomo di 61 anni originario di Massa e residente nello spezzino, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire mentre praticava kitesurf al largo dello stabilimento balneare Oasi del Mare.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni presenti, i volontari della Croce Rossa, insieme a quelli della Svs e al medico del 118, sono intervenuti intorno alle 12.30. Trovando il 61enne in arresto cardiaco, presumibilmente a causa di un malore o di una caduta, hanno cercato disperatamente di rianimarlo sulla battigia. Successivamente, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, dove era stata allertata la shock room. Nonostante i ferventi sforzi dei medici per salvarlo, l’uomo è purtroppo deceduto poco dopo il trasporto.