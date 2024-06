Home

Tragedia al casello autostradale di Rosignano, tre morti e sei feriti

2 Giugno 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 giugno 2024 – Tragedia al casello autostradale di Rosignano, tre morti e sei feriti.

Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi, domenica 2 giugno, intorno alle 13:00 presso il casello autostradale di Rosignano Marittimo. Il sinistro stradale ha mietuto tre vittime: una coppia tedesca e un giovane di Firenze di 21 anni. Nell’incidente sono rimaste ferite atre sei persone, tra cui due fratellini di soli 3 e 6 anni.

L’impatto devastante ha coinvolto almeno tre veicoli e ha richiesto un’imponente risposta dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze con medico da Rosignano e Cecina, supportate dai mezzi della Pubblica Assistenza di entrambe le città. Una ambulanza con infermiere dalla Misericordia di Montenero e altri due mezzi di soccorso dai comuni limitrofi hanno prestato aiuto, insieme alle squadre dei vigili del fuoco. L’elisoccorso Pegaso è stato allertato per fornire assistenza immediata.

Il casello autostradale ha subito danni estesi, completamente divelto dall’impatto delle auto. Le due vittime tedesche e l’italiano hanno perso la vita sul colpo, mentre le sei persone ferite, compresi i due bambini, sono state trasportate in ospedale con ferite serie ma non in pericolo di vita.

Il traffico sulla Tirrenica è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso. L’ospedale di Livorno ha attivato il protocollo per le maxiemergenze, con l’hospital disaster manager al lavoro per coordinare la risposta all’emergenza.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che abbia tamponato delle auto in fila al casello, la dinamica del sinistro stradale è al vaglio della polizia stradale