21 Ottobre 2023

Tragedia alla Stazione di Donoratico: Uomo Travolto da un Treno

Donoratico (Livorno) 21 ottobre 2023 – Tragedia alla Stazione di Donoratico: Uomo Travolto da un Treno

Oggi, intorno alle 15:30 è avvenuta una tragedia alla stazione ferroviaria di Donoratico. Un uomo è stato travolto da un treno ed ha perso la vita

Il macchinista del treno è stato il primo a lanciare l’allarme, rendendosi subito conto dell’incidente e chiamando il numero di emergenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo della vittima.

L’indagine sulla tragedia è ora nelle mani della polizia ferroviaria, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Cecina e con il supporto del personale scientifico e degli addetti di Rfi. Il loro lavoro sarà cruciale per far luce sui dettagli dell’incidente e comprendere appieno quanto sia accaduto.

A seguito della tragedia la sospensione del traffico ferroviario lungo la linea Tirrenica e disagi significativi per i passeggeri (tutte le info sul traffico ferroviario, clicca qui).

