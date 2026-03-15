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Tragedia all’alba a Livorno: scooter contro il muro, muore un 38enne

Cronaca

15 Marzo 2026

Tragedia all’alba a Livorno: scooter contro il muro, muore un 38enne

Livorno 15 marzo 2026 Tragedia all’alba a Livorno: scooter contro il muro, muore un 38enne

Dramma intorno alle ore 06:00 di questa mattina, di domenica 15 marzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via della Cinta Esterna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – di origini portoghesi e residente in città – si trovava in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il muro che costeggia la strada.

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, la perdita di controllo potrebbe essere stata provocata dall’urto con un’auto che procedeva nella direzione opposta.

A dare l’allarme è stata la conducente della vettura coinvolta, che ha immediatamente contattato la centrale operativa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs Livorno con il medico del 118, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Municipale di Livorno per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

I sanitari hanno tentato a lungo di salvare la vita al 38enne. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per oltre mezz’ora, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.