13 Dicembre 2025

Livorno 13 dicembre 2025 Tragedia in cella, 31enne muore nel sonno

Tragedia muore in cella a 31 anni. Secondo quanto ricostruito un uomo di 31enne di Livorno sarebbe morto questa mattina nel letto della sua cella all’interno della casa circondariale de Le Sughere a Livorno.

A dare l’allarme sarebbe stato il compagno di cella che si è accorto che il 31enne non respirava più mentre era nel letto. Il personale Penitenziario ha subito chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi continuati poi con il medico del 118 ed i volontari della Misericordia di Livorno intervenuti insieme.

Per l’uomo purtroppo però nonostante i tempestivi soccorsi non ci sarebbe morto nel sonno a causa di un malore.