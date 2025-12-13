Tragedia in cella, 31enne muore nel sonno
Livorno 13 dicembre 2025 Tragedia in cella, 31enne muore nel sonno
Tragedia muore in cella a 31 anni. Secondo quanto ricostruito un uomo di 31enne di Livorno sarebbe morto questa mattina nel letto della sua cella all’interno della casa circondariale de Le Sughere a Livorno.
A dare l’allarme sarebbe stato il compagno di cella che si è accorto che il 31enne non respirava più mentre era nel letto. Il personale Penitenziario ha subito chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi continuati poi con il medico del 118 ed i volontari della Misericordia di Livorno intervenuti insieme.
Per l’uomo purtroppo però nonostante i tempestivi soccorsi non ci sarebbe morto nel sonno a causa di un malore.