Tragedia in mare, annega 29enne alla Cala del Leone

1 Agosto 2021

Livorno 1 agosto 2021

Tragedia in mare alla Cala del Leone.

Questa mattina intorno lla ore 11.15, i vigili del fuoco sommozzatori sono intervenuti per un soccorso in mare ad una persona in difficoltà in località Cala del Leone,

L’uomo, un 29enne di origini moldave mentre era in mare con il mare mosso (Oggi era stata diramata l’allerta gialla per temporali vento e mareggiate) ha avuto problemi a tornare a riva.

I sommozzotori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il giovane e trasportarlo al moletto di Ardenza con il gommone.

Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo il 29enne è deceduto. A constatarne il decesso, il medico del 118 arrivato con l’ambulanza dell’SVS

Notizia in aggiornamento

