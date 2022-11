Home

Cronaca

Tragedia in piazza XI Maggio, muore su una panchina per un malore

Cronaca

29 Novembre 2022

Tragedia in piazza XI Maggio, muore su una panchina per un malore

Livorno, 29 novembre 2022 – Tragedia in piazza XI Maggio, muore su una panchina per un malore

Oggi intorno alle ore 17.30 si è consumata una tragedia in piazza in XI Maggio. Un uomo purtroppo ha perso la vita per un malore. A lanciare l’allarme, una donna che lo aveva visto respirare male.

Sul posto è giunta l’ambulanza dell’SVS con il medico a bordo ma purtroppo per l’uomo non c’è stato più niente da fare

Sul posto anche due volanti della polizia. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della persona deceduta

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin