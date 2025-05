Home

31 Maggio 2025

Tragedia in porto a Livorno, muore lavoratore 39enne

Una tragedia ha colpito questa mattina il porto di Livorno, dove un uomo di 39 anni, livornese, è stato trovato privo di vita all’interno di un bagno. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso.

L’allarme è scattato intorno alle 8:20, quando alcuni colleghi, insospettiti dal fatto che l’uomo non uscisse dal bagno da diversi minuti, hanno deciso di andare a controllare. Purtroppo, il 39enne non rispondeva agli stimoli, ed è apparsa subito chiara la gravità della situazione.

Immediata la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112, che ha fatto convergere sul posto un’ambulanza della Svs con medico a bordo. I sanitari hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano: per l’uomo, infatti, non c’era ormai più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.